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18:38 22 أبريل/ نيسان 2019
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    الكتابة باليد

    لديها قدرات خارقة... طفلة دون أيدي تفوز بجائزة في الكتابة

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    فازت طفلة أمريكية بمسابقة وطنية للكتابة، رغم أنها لا تملك أيدي منذ ولادتها، وتستطيع الكتابة بلغتين.

    ذكر ذلك موقع "نيوز 18"، اليوم الأحد 21 أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أن الطفلة الأمريكية هي سارة هينسلي، 10 سنوات، وأنها ولدت دون أيدي، لكنها استطاعت أن تسطر قصة نجاح بما تملكه من إمكانيات جسدية، وذكاء مكنها من تحدي الصعاب.

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    تستطيع سارة، الكتابة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى قدرتها على الكتابة بصورة مناسبة باللغة الصينية، دون أن تستخدم أطرافا صناعية، أو مساعدة من آخرين.

    وفازت الطفلة الأمريكية، بجائزة مسابقة نيكولاس ماكسيم لعام 2019 في الكتابة بخط اليد.

    وتمنح الجائزة سنويا لطالبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمتلك القدرة على إمساك القلم بأطراف زراعيها، وتعتبر الكتابة اليدوية عملا فنيا، تحاول أن تبدع فيه.

    وتبلغ قيمة الجائزة، التي حصلت عليها الطفلة الأمريكية 500 دولار.

    وجاءت سارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قادمة من الصين، قبل 4 سنوات، وتقول والدتها، إنها تعلمت الإنجليزية بعدما وصلت إلى أمريكا، بمساعدة شقيقتها.

    وإضافة إلى مهارتها في الكتابة، تهوي سارة، السباحة وتمتلك روح معنوية عالية، تمكنها من تحدي الصعاب، التي تواجهها في حياتها.

    ويقول عنها الموقع، إن هذه الطفلة، لم تحاول البحث عن طريقة لتجنب مواجهة العقبات، التي تواجهها، وقررت اختيار الطريق الذي يمكنها من إنجاز أهدافها أيا كانت العقبات".

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    الكلمات الدلالية:
    الكتابة, أخبار منوعات, أمريكا, الصين
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