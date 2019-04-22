ملك "إنستغرام" يثير ضجة بسبب فيديو يجمعه مع دب وسط حشد من السيدات

أثار مليونير جدلا واسعا بين محبي الحيوانات تحديدا، وذلك بعد نشره لفيديو يجمعه مع دب، وتحيط بهما السيدات من كل جانب.

ويظهر المليونير الأمريكي من أصول أرمينية، دان بلزيريان، الملقب بـ "ملك إنستغرام" و"أمير النساء"، في الفيديو، وهو داخل حفل صاخب، استضاف فيه دبا بنيا ضخما، ثم يقوم بإطعامه وسط حشد من السيدات.

ويمكن رؤية الدب وهو يقف أمام بلزيريان على ساقيه الخلفيتين.

وشارك بلزيريان مقطع فيديو مع متابعيه، الذين يبلغ عددهم 26.7 مليون شخص، وحقق حتى هذه اللحظة 12 مليون مشاهدة، عبر حسابه على "إنستغرام".

وعلق أحد المتابعين على تصرف دان بلزيريان، قائلا إن مقدار المعاناة التي تحملها الدب لتنفيذ هذه الحيلة الغبية أمر يبعث على الحزن، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بينما طالبه مستخدم آخر بالتوقف عن استغلال الحيوانات وإجبارها على العيش بعيدا عن حياتها الطبيعية.

وتتميز منشورات دان بلزيريان على "إنستغرام" بحبه لحياة البذخ والتقاطه صورا مع فاتنات.