دراسة: فائدة غير متوقعة للسباب

كشفت دراسة حديثة، عن فائدة غير متوقعة لإطلاق السباب والألفاظ النابية.

فوفقا لصحيفة "ذا صن"، اكتشف البروفيسور، ريتشارد ستيفنز، الأستاذ في جامعة "كيل" البريطانية، أن السباب يساعد على تقليل الشعور بالألم وخفض مستويات التوتر.

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أجرى ستيفنز تجربة على مجموعة من طلابه، حيث جعلهم يضعون أيديهم في دلو مليء بالماء المثلج، وسمح لنصفهم بالسباب وإلقاء الكلمات النابية، بينما لم يسمح بذلك للنصف الآخر.

ووجد ستيفنز أن السباب أدى لتسكين الألم بنسبة تصل إلى 50%، إلا أن هذا التأثير لا يحدث لمن اعتاد السباب كثيرا، بل يعمل مع الذين يتجنبون هذه العادة.

وكان الطلاب قادرين على تحمل الألم لمدة دقيقتين في المتوسط، عند إطلاقهم الشتائم، فيما كان المعدل لا يتجاوز دقيقة واحدة فقط و15 ثانية، لدى من تم منعهم من التفوه بألفاظ نابية.

وجاء التأثير أكبر على هؤلاء الذين يطلقون السباب من حين لآخر، مقارنة بمن يلقوها بشكل منتظم.