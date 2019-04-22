طرح مذكرات المطرب الأمريكي الشهير برنس بعد 3 سنوات على وفاته

أعلنت دار نشر "راندوم هاوس" عن طرحها للمذكرات الرسمية لمطرب البوب الأمريكي، برنس، خلال فصل الخريف هذا العام، وذلك بعد مرور 3 سنوات على وفاته.

وكشفت دار النشر، اليوم الإثنين، أن مذكرات برنس، التي تحمل اسم "The Beautiful Ones" تجمع بين مخطوطات شرع في كتابتها قبل وفاته، بالإضافة إلى صور وكلمات نادرة له.

وتروي المذكرات، رحلة تحول برنس روجرز نيلسون، إلى المطرب الشهير الذي يعرفه العالم باسم "برنس"، وذلك منذ طفولته مرورا بسنواته المبكرة كموسيقي حتى تحقيقه لنجومية دولية، وذلك بالاستعانة بكتابات برنس الخاصة، وسجل قصاصاته وصوره الشخصية، وأوراقه الغنائية المكتوبة بخط يده الأصلية للعديد من أغانيه الأكثر شهرة، ومنها أغنيته "Purple Rain".

The Beautiful Ones By Prince

Hardcover | $30.00

Published by Spiegel & Grau

Oct 29, 2019 | 288 Pages | 6-1/8 x 9-1/8 | ISBN 9780399589652

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وكتب مقدمة مذكرات برنس، صديقه المقرب، دان بايبنبرينغ، وهو له إسهامات صحفية في مجلة "ذا نيويوركر"، والتي تطرق فيها إلى أيام برنس الأخيرة، "والتي كان يفكر فيها بعمق حول كيفية الكشف عن المزيد من أفكاره للعالم، مع استمراره على الحفاظ على الغموض كان يحيط بشخصيته".

وتوفي برنس منذ 3 سنوات، في 21 نيسان/أبريل 2016، بسبب جرعة زائدة عرضية من مسكن "الفنتانيل"، عن عمر يناهز 57 عاما.

وسيتم طرح مذكرات برنس "The Beautiful Ones" في الأسواق في 29 أكتوبر/تشرين الأول، بالشراكة مع ملكيته الخاصة.