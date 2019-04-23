مع اقتراب "شم النسيم"... هؤلاء ممنوعون من تناول الرنجة والفسيخ

يحتفل بعد أيام قليلة كثير من مواطني الوطن العربي، فيما يطلق عليه أعياد "شم النسيم"، والتي يحرص كثيرون فيها على تناول الأسماك المملحة، مثل "الرنجة والفسيخ".

لكن موقع "الكونسلتو" نشر تقريرا، نقل فيه تحذيرات من محمد نبيل يوسف، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي في كلية طب القصر العيني المصرية، من أن مجموعة من الأشخاص ينبغي منعهم تماما عن تناول تلك الأسماك المملحة، مثل الرنجة والفسيخ والملوحة، في شم النسيم.

وعدد الخبير المصري تلك الفئات بقوله:

1- مرضى القلب:

تحتوي تلك الأسماك على كميات كبيرة من الملح، وتناولها يتسبب في احتباس المياه بجسم الإنسان، وتورم قدميه وارتشاح الغشاء البلوري على الرئة، وربما ضعف عضلة القلب.

2- مرضى الضغط المرتفع:

يقول سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية في المعهد القومي للتغذية: "الرنجة والفسيخ يحتويان على نسب عالية من الصوديوم والبوتاسيوم، ما يسبب ارتفاع كبير في ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى حدوث نزيف في المخ وفشل في عضلات القلب".

3- مرضى الكبد:

من يعاني من أمراض الالتهاب الكبدي، تناول تلك الأسماك المملحة في شم النسيم سيؤدي إلى تدهور حالاتهم بصورة كبيرة جدا.

© Sputnik . Ashraf Kamal "شم النسيم"... طقس احتفالي فرعوني يمارسه المصريون منذ 5 آلاف عام

4- مرضى الكلى:

تناول الأسماك المملحة يؤدي إلى احتباس البول، ما يجعل تلك الأطعمة ممنوعة تماما على مرضى التهابات الكلى أو أمراض الفشل الكلوي.

5- الحمل:

تناول الرنجة والفسيخ يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك فإن تناولها من قبل الحامل، فإنه قد يسفر عن مضاعفات كبيرة يمكن أن تصل إلى الإجهاض أو ولادة طفل صغير الحجم أو به تشوهات وعيوب خلقية.

6- الأطفال:

معروف أن تلك الأسماك تحتوي على كميات ملح كبيرة جدا، لذلك فتناول الأطفال لها، قد يعرضهم إلى خطر التسمم بصورة كبيرة جدا.