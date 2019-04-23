قصة إنسانية... توأم ملتصق يروي تجربة عمرها 13 عاما (فيديو)

سلطت صحيفة بريطانية، الضوء على حياة توأم ملتصق، تم فصلهما قبل 13 عاما، بعد عملية جراحية كبرى.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الاثنين 22 أبريل/ نيسان، تقريرا يرصد جانبا من حياة التوأم (كيندرا وماليا هيرين) الأمريكيتين، اللتين ولدتا ملتصقتين قبل 17 عاما، وعاشا بهذا الوضع لمدة 4 سنوات، إلى أن تم فصلهما.

وكانت الفتاتان ملتصقتين في منطقة البطن والحوض والكبد والكلى والأمعاء الغليظة، وبعد عملية جراحية كبرى استمرت 26 ساعة، تم فصلهما، لكن لم يعد لكل منهما سوى ساق واحدة.

ولفتت الصحيفة إلى قول الشقيقتين التوأم: "لدينا بعض الأشياء المختلفة عن الآخرين، لكننا نواجه الكثير من الأسئلة عندما نلتقي أشخاص آخرين، ويستمعون إلى قصتنا".

Utah twins who have one leg each say they feel the same as everybody else: Kendra and Maliyah Herrin, of Utah, were four years old when they were separated from each other in a 26-hour operation that left them with a leg each. Now, 13 years later, they… https://t.co/1xRi6T0avm pic.twitter.com/Lx2SQLs2X7 — RushReads (@RushReads) April 22, 2019

ورغم صعوبة الأمر وتردد الوالدين كثيرا، إلا أنهما قرر إجراء العملية، عندما وصل عمر الفتاتين 4 سنوات، رغم تحذيرات بعض الأطباء من احتمال وجود خطر على حياتهما.

Produced this doc for BBC3.



Check out the Herrin Twins’ incredible story here: https://t.co/YIaOxTVLSU pic.twitter.com/B7DRRtA0qi — Dan Baggott (@Dan_Baggie) March 26, 2019

تقول الفتاتان إنهما يشعران بالسعادة بسبب اتخاذ والديهما قرار فصلهما قبل 14عاما، الذي أدى إلى امتلاكهما حياة أفضل.