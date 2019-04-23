إجبار ماعز على تسلق الأشجار في دولة عربية من أجل المال (فيديو)

حققت مجموعة من الماعز تقف بشكل طبيعي على أغصان الأشجار على الطرق بين مراكش والصويرة في المغرب، شعبية كبيرة وأصبحت مصدرا لجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov فيديو...ماعز تستخدم رأسها لاعتراض شاحنة دهست صغارها

لكن المصور آرون جيكوسكي، 38 عاما، زار المغرب في وقت سابق من هذا العام وكشف أن المزارعين أحضروا الماعز من مناطق أخرى وأجبروها على تسلق الأشجار قبل فرض رسوم على السياح لالتقاط الصور، ووصف ما حدث بالاحتيال والاستغلال.

وقال آرون: إنه بعد رؤية اهتمام السياح بالماعز التي تسكن الأشجار قرر بعض الانتهازيين تحقيق مكاسب مالية، حيث قاموا بإحضار العديد من الحيوانات من مناطق أخرى ليتم مبادلتهم عندما تشعر الحيوانات بالتعب.

وأضاف أن الماعز في حالة صحية سيئة وتعاني من النحافة لبقائها لساعات طويلة على الشجر خلال درجات الحرارة المرتفعة.