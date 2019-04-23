طيار يحصل على ثمرة موز من مغامر أثناء الطيران (فيديو)

قام طيار جريء بالخروج من طائرته والجلوس على جناحها، لسبب غريب، جعل الأمر يبدو جنونيا.

© REUTERS / Philippe Wojazer بالفيديو... مغامرة فرنسية تدهش سكان باريس بعرض مثير

ذكرت ذلك صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، أمس الاثنين 22 أبريل/ نيسان، مشيرة إلى أن الطيار ترك طائرته، خلال تحليقها في الجوي، ليتقط ثمرة موز من مغامر، يقوم بمغامرة الطيران الحر (وينج سويت)، بالقرب من الطائرة.

وقالت الصحيفة، إن هذه المغامرة جرت في البرتغال، وأن بطلها طيار يدعى دانييل أوسيو، مشيرة إلى أن ما قام به كان مخاطرة كبيرة.

واستطاع الطيار أن يترك الطائرة، بعدما قام بتثبيت مستوى الطيران، رغم أنها كان يوجه ظروف طقس سيئة.

وقال الطيار "كنت جائعا، وأردت أن أتناول شيئا، فقررت أن أحصل على ثمرة الموز".