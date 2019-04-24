"تسلا" تطرح سيارة بإمكانيات لم يصلها أحد من قبل

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن طرحها أول سيارة كهربائية يمكنها أن تصل إلى ما لم يصل إليه أحد من قبل.

وأشارت الشركة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن تلك سيارتها الجديد "موديل إكس وإس"، يمكنها لأول مرة أن تسير بطاريتها من دون الحاجة إلى الشحن حتى مسافة 370 ميلا.

© REUTERS / TOBY MELVILLE "تسلا" تعلن عن حدث استثنائي في منتصف مارس

وزادت " تسلا " من قدرة البطارية الخاصة بسيارتها الجديدة بنحو 10%، بحيث يمكنها أن تصل إلى مسافة 370 و325 ميل، بالإضافة إلى تحسين قدرات الشحن وجعلها أسرع بصورة كبيرة مما سبق.

يذكر أن أكبر مدى وصل له منافسو "تسلا" كان 238 ميل، لسيارة "نيسان ليف".

ومن المتوقع أن يتراوح سعر سيارتي "تسلا" ما بين 78 ألف دولار أمريكي و83 ألف دولار أمريكي.

Tesla now sells electric cars with 370 miles of range https://t.co/HI5EdmxIUo pic.twitter.com/AIKMFFxv6v — The Verge (@verge) April 24, 2019

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ودعمت "تسلا" سياراتيها الجديدتين بنظام دفع جديد، ونظام تعليق هوائي جديد، بحيث تشعر قائدها براحة أكبر أثناء القيادة.