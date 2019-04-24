علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني على شاشات التلفزيون لأول مرة في رمضان

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن المطرب عمرو دياب، قرر أن يظهر بعلاقته مع الممثلة دينا الشربيني للمرة الأولى إلى العلن، وعلى شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان.

وأشار موقع "في الفن" إلى أن عمرو دياب يجهز حاليا لأول تعاون فني سيجمعه مع دينا الشربيني، والذي سيظهر من خلالها علاقته مع الممثلة المصرية التي كثرت الشائعات بينهما من دون تأكيد من أي طرف منهما.

© AFP 2019 / AMRO MARAGHI بالفيديو... عمرو دياب يحسم الشائعات ويفاجئ دينا الشربيني

وأوضح الموقع الفني المصري أن دياب سيظهر مع الممثلة المصرية في حملة إعلانية كبيرة، سيتم عرضها في عدد كبير من القنوات الفضائية العربية خلال شهر رمضان المقبل.

ويعد هذا هو أول ظهور علني يجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني في عمل فني واحد، بعد تكهنات عديدة بوجود علاقة عاطفية بينهما.

ومن المتوقع أن يشارك في تلك الحملة الإعلانية المطرب أحمد فهمي، بجانب عمرو دياب ودينا الشربيني.

وتكاثرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، التي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.

وكان عمرو دياب قد فاجئ دينا الشربيني، في موقع تصوير مسلسلها المقبل "زي الشمس"، بإقامته حفلا آخر لها، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق 17 مارس/ آذار.

يذكر أن مسلسل "زي الشمس" هو ثاني بطولة مطلقة لدينا الشربيني في الدراما التلفزيونية، بعد أن قامت ببطولة مسلسل "مليكة" في شهر رمضان الماضي.

ويشارك في بطولة مسلسل "زي الشمس"، دينا الشربيني، إلى جانب، جمال سليمان وأحمد داوود وأحمد السعدني وسوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد مالك، ومن تأليف مريم نعوم ومن إخراج سامح عبد العزيز.

ومسلسل دينا الشربيني الجديد من إنتاج شبكة "إم بي سي" السعودية، كما أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".