سوني تكشف عن شاشة عرض جديدة بـ 70 ألف دولار

وبذلك تصبح هذه الشاشة أول تلفزيون في العالم بهذا الحجم، الذي يجعله يشبه حجم وجودة شاشة السينما.
وقال الموقع إن الشاشة مزودة بمعالجات عالية الدقة، لتقدم أعلى جودة، في مشاهدة الصور، التي لا تقدمها التلفزيونات العادية.
ويضم تصميم الشاشة الجديدة أنظمة "dolby"، التي تستخدم في دور العرض السينمائي، بما يساهم في الحصول على جودة صورة وصوت بمؤثرات فريدة.
.@Sony's new 98″ TV will set you back $70,000 USD.https://t.co/8wYWqfQwnW— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) April 23, 2019
وذكر الموقع أن السعر الرسمي لهذه الشاشة 70 ألف دولار، وهو ما يجعله الأول من نوعه بالنسبة لشاشات التلفزيون.
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