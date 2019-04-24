سوني تكشف عن شاشة عرض جديدة بـ 70 ألف دولار

كشفت شركة سوني اليابانية عن شاشة عرض فريدة من نوعها، تمتلك العديد من المزايا المبهرة، بسعر غير مسبوق.

ذكر ذلك موقع " هايبي بيست "، أمس الثلاثاء 23 أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أن الشركة كشفت عن أحدث إصداراتها من شاشات العرض، مشيرا إلى أنها بحجم 98 بوصة.

وبذلك تصبح هذه الشاشة أول تلفزيون في العالم بهذا الحجم، الذي يجعله يشبه حجم وجودة شاشة السينما.

وقال الموقع إن الشاشة مزودة بمعالجات عالية الدقة، لتقدم أعلى جودة، في مشاهدة الصور، التي لا تقدمها التلفزيونات العادية.

ويضم تصميم الشاشة الجديدة أنظمة "dolby"، التي تستخدم في دور العرض السينمائي، بما يساهم في الحصول على جودة صورة وصوت بمؤثرات فريدة.

وذكر الموقع أن السعر الرسمي لهذه الشاشة 70 ألف دولار، وهو ما يجعله الأول من نوعه بالنسبة لشاشات التلفزيون.