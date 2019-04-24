شاهد ماذا فعلت قطة بستة كلاب

أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرة مراقبة في أحد شوارع تركيا، قطة تخوض مواجهة ضد ستة كلاب.

وحسمت القطة في مشهد استثنائي، المواجهة ضد الكلاب الستة، لصالحها.

وتسببت القطة في جعل الكلاب تركض بعيداً عنها، هرباً من بطشها.