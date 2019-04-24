بالفيديو والصور... أكبر تمثال لطائر في العالم

Jadayupara, The Largest Bird Sculpture In The World pic.twitter.com/YJ5R9B4nGR — Dank Art (@BirdsForScale) April 19, 2019

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وضع الهيكل الخرساني الضخم المثير للإعجاب في مركز جاتيو إيرث بولاية كيرالا الهندية وهو من أفكار المخرج والنحات الهندي راجيف أنشال، والذي بدأ تصميمه أثناء دراسته الجامعية، ويتكون الطائر الضخم من الخرسانة المضغوطة باستثناء الكعوب، التي صنعت من الفولاذ المقاوم للصدأ.

The magnificent Jatayu Earth’s Centre has the largest bird sculpture in the world!🦅

📍Kerala



📹 by @AlexChacon_1 pic.twitter.com/ctaShJ0WKU — TripAdvisor India (@TripAdvisorInd) April 15, 2019

يبلغ طول جناح الطائر نحو 43 مترا، وطول التمثال نفسه نحو 60 مترا وارتفاعه نحو 20 مترا، والتمثال يمثل الطائر الأسطوري جاتايو الذي كان النحات يحلم بإعادته للحياة من خلال تمثال رائع ومميز.

Never have I ever seen something quite as magnificent as Jadayupara — A mythical eagle that just so happens to be the largest bird sculpture in the world! 🦅 pic.twitter.com/t0ZSURUqAw — Science And Nature (@InterestingSci1) April 24, 2019

ووفقا للأسطورة فإن الطائر قطع جناحه من قبل شيطان خلال محاولة إنقاذ الأميرة.