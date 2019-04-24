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00:37 25 أبريل/ نيسان 2019
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    معجون أسنان

    "القاتل الأغرب في العالم"... أرادت تنظيف أسنانها فقتلها معجون الأسنان

    CC0 / pixabay / Bru-nO
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    لم تكن تتوقع أن اهتمامها بالنظافة يمكن أن يودي بحياتها، هذا ما واجهته الفتاة الأمريكية، دينيس سلفات، ذات الـ11 عاما من واقع وقصة مأساوية إلى حد بعيد.

    وقالت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إن الطفلة الأمريكية، وافتها المنية، بسبب إصرارها على تنظيف أسنانها، بعد تناولها وجبة طعام، وغسل أسنانها بمعجون الأسنان.

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    © Photo / Pixabay
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    وأوضحت الشبكة الألمانية أن الفتاة، واجهت "القاتل الأغرب في العالم"، ألا وهو معجون الأسنان.

    ونقلت عن صحيفة "دي فيلت" الألمانية، قولها إن الطفلة لم تلحظ أن معجون الأسنان الذي كانت تغسل به أسنانها، يحتوي على بروتين الحليب.

    وأدى استخدام سلفات لهذا المعجون لإصابتها برد فعل تحسسي تجاه بروتين الحليب، وأسفر عن وفاتها إثر ذلك الأمر.

    وقالت الصحيفة الألمانية إن الطفلة الأمريكية كانت تعاني منذ ولادتها من حساسية شديدة ضد منتجات الألبان، وهو ما جعل أسرتها تراقب كل المنتجات التي تستهلكها، لكن لم تكن تتوقع أن يكون "القاتل" متخفيا داخل "معجون الأسنان.

    ووجهت أسرة الطفلة أصابع الاتهام إلى الطبيب، الذي اقترح عليهم استخدامها لهذا النوع من معجون الأسنان، الذين لم يكونوا يعلموا أنه يحتوي على بروتين الحليب.

    وقالت والدة الطفلة الضحية: "بعد تناولها الطعام، ذهبت لغسل أسنانها، ثم غسلتها مرة أخرى قبل النوم، ولكنها فجأة باتت غير قادرة على التنفس، فاتصلت على وجه السرعة بالإسعاف في محاولة يائسة لإنقاذ حياة ابنتي، لكنها كانت قد فارقت الحياة".

    وتابعت بقولها "كانت شفتيها زرقاويتين، فأمسكت بها ووضعتها على السرير، وخرجت مسرعة لاتصل بالإسعاف، لقد كانت تصرخ قائلة: أمي لا استطيع التنفس، ودموعي كانت تنساب مني وأنا اقول لها: يمكنك التنفس، أحبك".

     وواصلت الأم حديثها عن حادثة وفاة ابنتها الصغيرة "لم أفكر في إلقاء نظرة على مكونات معجون الأسنان"، مضيفة "على عكس ما يقول لي كل شخص (عندما يلتقيني)، أشعر أنني خذلتها".

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