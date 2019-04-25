جوني ديب يودع العزوبية قريبا بفتاة تصغره بـ35 عاما

يعتزم الممثل الأمريكي جوني ديب، الزواج من فتاة تبلغ من العمر 20 عاما من مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

الفتاة الروسية صاحبة الـ20 عاما والتي تعمل كراقصة وتعرف باسم بولينا جلين، قابلت ديب في حفلة في العام الماضي.

© REUTERS / Suzanne Plunkett/Files جوني ديب يقاضي زوجته السابقة ويطالبها بـ50 مليون دولار

وبحسب صحيفة "Daily Mail" البريطانية، فإن الفتاة كانت تعيش في لوس أنجلوس منذ عامين، وهي الآن تعيش في قصر الممثل الأمريكي، والذي قام بفرض وثيقة على ضيوف منزله بعدم الإفصاح عن علاقته.

وبحسب الصحيفة، فإن ديب وجلين يرغبان بالزواج، ليقومان بعدها بالسفر إلى روسيا للتعرف على عائلة جلين، يذكر بأن ديب يبلغ من العمر 55 عاما.

يذكر بأن الممثل الأمريكي كان متزوجا من الممثلة أمبر هيرد منذ فبراير/شباط 2015،إلا أن طلاقهما تعرض لفضيحة بعدما اتهمته بممارسة العنف الجسدي والنفسي.

لتمنعه المحكمة من الاقتراب من زوجته إلى العام 2017 عندما أقرت المحكمة قرار الانفصال، في الوقت الذي أعلنت فيه هيرد بأنها ستتبرع بكامل تعويضات الطلاق لمؤسسة خيرية تعنى بضحايا العنف المنزلي من النساء.