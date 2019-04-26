بعد 6 حوادث أدت لصعق المستخدمين... آبل تسحب شواحنها المباعة في 3 دول

أعلنت شركة آبل، الخميس، عن استدعاء بعض الشواحن التي تم بيعها في هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة.

وقالت، إنها قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية لمستخدميها.

ووفقا لموقع "Appleinsider"، طلبت الشركة من العملاء الذين يمتلكون الشواحن التوقف عن استخدامها فورا، بعد 6 حوادث أدت لصعق المستخدمين.

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن للعملاء تحديد ما إذا كانت أجهزتهم من بين الأجهزة التي يتم استدعاؤها من خلال النظر إلى رأس الشاحن الأبيض، موضحة أن الأجهزة المتأثرة لا يوجد أحرف في الفتحة الداخلية حيث يتم توصيلها بمحول الطاقة الرئيسي.

#Apple has launched a voluntary recall of some AC wall plug adapters shipped between 2003 and 2010, designed for use primarily in Hong Kong, Singapore and the United Kingdom. https://t.co/KmbprXonr2 pic.twitter.com/kZaw8mchfu — AppleInsider (@appleinsider) April 25, 2019

وقالت الشركة: إذا كانت لديك وحدة سيئة، فيمكنك استخدام موقع الشركة الإلكتروني لبدء عملية التبادل للحصول على وحدة جديدة.