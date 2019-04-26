رامي مالك ينضم رسميا إلى أحدث أفلام "جيمس بوند"

وكشفت في بث حي عبر حسابات "بوند" على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، أن مالك سيجسد في أحداث الفيلم الجديد، دور الشرير.
A word about #BOND25 from Rami Malek pic.twitter.com/CLJ5mpO9mu— James Bond (@007) April 25, 2019
وأقيم البث الحي، من جامايكا، حيث ولدت شخصية "جيمس بوند" في وجدان مبتكره، المؤلف البريطاني، إيان فليمنغ.
وأشارت إلى أن الفيلم سيتم تصوير مشاهده، ما بين جامايكا والنرويج والمملكة المتحدة وإيطاليا.
ويعود الممثل البريطاني، دانييل كريج، لتجسيد دور "جيمس بوند"، في الفيلم الجديد، ليكون هذا هو خامس تقديم له للشخصية.
ومن المقرر أن يطرح فيلم "جيمس بوند 25" بدور العرض السينمائية في نيسان/ أبريل 2020.
ونال رامي مالك، جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي لعام 2019، عن تجسيده لدور المطرب البريطاني الراحل، فريدي ميركوري، المطرب الرئيس في فريق "كوين" الغنائي، في فيلم "Bohemian Rhapsody" (الملحمة البوهيمية).
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