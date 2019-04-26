محمد عبده من القاهرة: الدراما السعودية "عضمها طري"

وقال عبده في المؤتمر، إنه من الضروي أن يتم تدريس الشعر لكل الناس، وذلك لكي يكتسبوا مزيدا من الإنسانية وحب الحياة، بحسب تقارير محلية.
كما طالب بضروره إنشاء معاهد لتعليم الفنون بالمملكة العربية السعودية، وسط التطور والانفتاح الفني الذي تشهده شبه الجزيرة العربية حاليا.
وقال: "تشهد السعودية ربيعا عربيا ثقافيا وانفتاحا فنيا وحب وألفة بالمعني الحرفي للربيع وجماله وزهوره، نحتاج إلى تطوير لا يشبه أي تطوير وانفتاح مختلف، أفختر بأن أبناء عشيرتي تأهلوا ليشغلوا مناصب في المستقبل".
ترقبوا الليلة جديد فنان العرب #محمد_عبده ألبوم #يا_غافية_قومي الساعة ١١ مساءً بتوقيت #السعودية على تطبيق #DEEZER— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) April 4, 2019
📲@Mohammed_Abdu @DeezerMENA pic.twitter.com/i6FhbD6nOX
وبشأن فكرة اقتحامه مجال التمثيل للمرة الأولى، رفض محمد عبده القيام بهذه الخطوة، وذلك لأن "الدراما السعودية عضمها طري"، بحسب تعبيره.
كما رفض عبده، العودة إلى التلحين، وذلك "بعدما قدم كل مفرداته فيه، ولكي يمنح الفرصة لمواهب قد ترتفع مع الأغاني التي يقدمها".
ويحمل ألبوم محمد عبده الجديد "يا غافية قومي" من إنتاج وتوزيع "روتانا"، ويضم 12 أغنية، منها "تذكرين" و"يا غافية قومي" و"تضحك معي" و"تساوت".
يشار إلى أن محمد عبده سيحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)