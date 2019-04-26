محمد عبده من القاهرة: الدراما السعودية "عضمها طري"

أدلى المطرب السعودي، محمد عبده، بتصريحات مثيرة للاهتمام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة "روتانا" له، في العاصمة المصرية القاهرة، بمناسبة طرح ألبومه الغنائي الجديد.

وقال عبده في المؤتمر، إنه من الضروي أن يتم تدريس الشعر لكل الناس، وذلك لكي يكتسبوا مزيدا من الإنسانية وحب الحياة، بحسب تقارير محلية.

كما طالب بضروره إنشاء معاهد لتعليم الفنون بالمملكة العربية السعودية، وسط التطور والانفتاح الفني الذي تشهده شبه الجزيرة العربية حاليا.

وقال: "تشهد السعودية ربيعا عربيا ثقافيا وانفتاحا فنيا وحب وألفة بالمعني الحرفي للربيع وجماله وزهوره، نحتاج إلى تطوير لا يشبه أي تطوير وانفتاح مختلف، أفختر بأن أبناء عشيرتي تأهلوا ليشغلوا مناصب في المستقبل".

وبشأن فكرة اقتحامه مجال التمثيل للمرة الأولى، رفض محمد عبده القيام بهذه الخطوة، وذلك لأن "الدراما السعودية عضمها طري"، بحسب تعبيره.

كما رفض عبده، العودة إلى التلحين، وذلك "بعدما قدم كل مفرداته فيه، ولكي يمنح الفرصة لمواهب قد ترتفع مع الأغاني التي يقدمها".

ويحمل ألبوم محمد عبده الجديد "يا غافية قومي" من إنتاج وتوزيع "روتانا"، ويضم 12 أغنية، منها "تذكرين" و"يا غافية قومي" و"تضحك معي" و"تساوت".

يشار إلى أن محمد عبده سيحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة.