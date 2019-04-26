روبي تثير جدلا بظهورها مع "وحش صراع العروش" (صورة)

فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، من انتشار صورة للفنانة المصرية، روبي، مع أحدث أبطال المسلسل الأمريكي الشهير "Game of Thrones" (صراع العروش).

شارك المنتج المصري، محمد السبكي، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة روبي مع الممثل الأيسلندي، ثور بغورنسون، الشهير بشخصية "الجبل"، وذلك لاشتراكهما سويا في بطولة فيلم "حملة فرعون".

وصدم من شاهد الصورة، من وجود الفارق الكبير في الطول بين روبي وبغورنسون، الذي يتمتع بقامة كبيرة مقارنة بالممثلة والمطربة المصرية.

ويشارك في بطولة "حملة فرعون" محمد لطفي وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد وسوزان نجم الدين وهو من إنتاج محمد السبكي وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وبدأ الموسم الثامن والأخير من مسلسل "صراع العروش" في 14 نيسان/ أبريل الجاري، عبر شبكة "إتش بي أو" الأمريكية.