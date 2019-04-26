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21:19 26 أبريل/ نيسان 2019
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    ملصق فيلم أفنجرز: إند غيم

    ستندهش عندما تبحث عن "ثانوس" شرير أفلام "أفنجرز" على "غوغل"

    © Photo/ Facebook/ avengers
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    احتفل محرك البحث الأمريكي، "غوغل"، بأحدث أفلام الأبطال الخارقين "أفنجرز"، بطريقة ذكية أبهرت كل مستخدميه.

    فعند كتابتك لاسم "ثانوس" بالإنجليزية "Thanos" في شريط البحث، فإنه سيظهر على الجانب الأيمن من الشاشة، تعريفا بالشخصية، وصورا لها، بالإضافة إلى رمز "إيموجي" لقفازه "ثانوس" الشهير.

    وعند الضغط على قفاز "ثانوس"، فستفاجأ من تلاشي كافة الموضوعات التي تحتوي على "حرق" لأحداث الجزء الرابع والأخير من "أفنجرز" بعنوان "Endgame"، والذي طرح بدور العرض السينمائية الأربعاء.

    واستوحى "غوغل" اختفاء الموضوعات من على صفحات بحثه، من استخدام "ثانوس" لقفازه في تلاشي غالبية أبطال "أفنجرز" في الجزء السابق، "Avengers: Infinity War"، الذي عرض العام الماضي، وهي النهاية الصادمة التي تركت ملايين المشاهدين حول العالم في حيرة، وتسائلوا عن مصيرهم في الجزء الجديد.

    ويبدأ فيلم "Avengers: Endgame" من حيث انتهى فيلم العام الماضي "المنتقمون: الحرب اللانهائية" "Avengers: Infinity War"، الذي جعل المشاهدين في حيرة بعدما بدا وكأن الكثيرين من أبطال مارفل تحولوا إلى تراب على يد الشرير "ثانوس" الذي لعب دوره جوش برولين. وفي فيلم "نهاية اللعبة" يخطط الأبطال الناجون لقتل ثانوس ومحاولة القضاء على الضرر الذي ألحقه.

    وعلى الرغم من أن فيلم "Avengers: Endgame" يختتم قصة "أفنجرز"، فإن العديد من شخصيات "مارفل" الخارقة ستستمر وستظهر في أفلام جديدة. فشخصية "الرجل العنكبوت" أو "سبايدر مان" على سبيل المثال ستعود للشاشة الكبيرة في شهر يوليو/تموز من خلال فيلم "Spider-man: Far from Home".

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    الكلمات الدلالية:
    فيلم أفنجرز, أفنجرز, Avengers, سينما, أفلام, مارفل, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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