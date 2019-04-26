بعد شائعات مرضه... مقربون من عادل إمام يحسمون الجدل

انتشرت مزاعم خلال الفترة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تدهور الحالية الصحية للفنان المصري، عادل إمام.

وتسبب في رواج هذه الشائعات بكثرة، هو غياب عادل إمام (79 عاما) عن موسم دراما رمضان العام، بمسلسله "فالنتينو"، بعدما اعتاد أن يطل على جمهوره ومحبيه في هذا الموسم.

© AFP 2019 / KHALED DESOUKI بالفيديو... عودة "الأسطورة" والسقا وياسمين صبري في سباق دراما رمضان 2019

وتوقف تصوير مسلسل عادل إمام الجديد، بشكل مفاجئ، دون الإعلان عن أسباب واضحة لذلك، إذ صرح مؤلف العمل، أيمن بهجت قمر، أواخر شهر مارس/ آذار، "إن تصوير المسلسل توقف منذ 10 أيام، ولا نعلم السبب".

وكان عادل إمام، ملتزما على الظهور في المسلسلات الرمضانية خلال السنوات السبع الأخيرة، وهي "فرقة ناجي عطا الله" و"العراف" و"صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم" و"مأمون وشركاه" و"عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية".

ولكن نفى مقربون من عادل إمام، اليوم الجمعة، ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية بشأن تدهور حالته الصحته.

وكتب المصور اللبناني المقيم في القاهرة، سمير فقيه، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "يا جماعة الزعيم بخير…. البعض مصر على البواخة وإطلاق الشائعات السخيفه التي تشبهه… الأستاذ والفنان النجم الكبير عادل إمام بخير وبصحة وعافية وعلى خير ما يرام ولا صحة على الإطلاق لما يتردد عن عارض صحي طاله، وهو حاليا في منزله يزاول أموره اليوميه المعتاده وقد اطمأننت بنفسي على صحته بعد مكالمة مع مدير أعماله الصديق عادل سليمان".

وتابع فقيه: "أرجو اعتبار هذا البوست بمثابة أخبارا مني لجمهوره ومحبيه".

ونشر فقيه صورة مرفقة بالنص للممثل عادل إمام.

وفي السياق نفسه، قال شقيق الفنان المصري والمنتج الفني، عصام إمام، إن الأخير بخير وبصحة جيدة، وسخر في تصريح نقلته تقارير محلية.