انتحار جماعي في أسرة مصرية

شهدت محافظة البحيرة في مصر، حادث انتحار جماعي، حيث أقدمت طالبة وابنة خالتها على الانتحار بتناول حبوب حفظ الغلة القاتلة بسبب مشاكل أسرية.

ووفقا لصحيفة "التحرير" المصرية، لحقت بهما شقيقة الأولى حزنا عليهما، حيث تناولت هي الأخرى حبوب الغلة وانتحرت.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا بورود بلاغ من مستشفى كفر الدوار العام، بوصول جثتين هامدتين لكل من "إ.م.ف" 17 عاما طالبة، وابنة خالتها "د.س.ع" 15 عاما، لتناولهما حبوب الغلة القاتلة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب في الحال ووفاتهما.

بسؤال والدة الضحية الأولى، أفادت أن ابنتها وابنة خالتها تناولتا قرصا لحفظ القمح بطريق الخطأ، ونفت الشبهة الجنائية.

ولم تمر ساعات على الواقعة إلا وقامت شقيقة الضحية الأولى الصغرى "ا.م.ف" 12 عاما بتناول قرص غلة وتوفيت في الحال حزنا على شقيقتها وابنة خالتها.

وتم نقل الجثث لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.