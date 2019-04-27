انتحار جماعي في أسرة مصرية

ووفقا لصحيفة "التحرير" المصرية، لحقت بهما شقيقة الأولى حزنا عليهما، حيث تناولت هي الأخرى حبوب الغلة وانتحرت.
بسؤال والدة الضحية الأولى، أفادت أن ابنتها وابنة خالتها تناولتا قرصا لحفظ القمح بطريق الخطأ، ونفت الشبهة الجنائية.
ولم تمر ساعات على الواقعة إلا وقامت شقيقة الضحية الأولى الصغرى "ا.م.ف" 12 عاما بتناول قرص غلة وتوفيت في الحال حزنا على شقيقتها وابنة خالتها.
وتم نقل الجثث لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
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