بالفيديو.... تشارليز ثيرون تلقن مذيع فرنسي درسا بعد قبلة مفاجئة

لقنت الممثلة الأمريكية، تشارليز ثيرون، مذيع فرنسي درسا، خلال أحد البرامج التلفزيونية التي حلت ضيفة فيها.

وخلال استضافتها في برنامج فرنسي يدعى "It's only TV"، فوجئت تشارليز ثرون بمقدم البرنامج، سيريل نونا، وهو يطبع قبلة على خد مترجمتها، دون أي مقدمات.

وقابلت تشارليز ثيرون تصرف المذيع، بالقول له في الحال: "كان هذا غريبا.. ريما عليك في المرة المقبلة أن تأخذ الإذن".

وامتدح الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، موقف نجمة هوليوود الأمريكية الحائزة على الأوسكار، لوقوفها إلى جانب مترجمتها، بعدما أثار المشهد استفرازهم.

وقاول أحد مستخدمي "تويتر":" شكرا لك ثيرون لأنك علمت سيريل كيف يتصرف".

Thank you @CharlizeAfrica for teaching @Cyrilhanouna how to behave. 🙏🏼

"Demandez avant": Charlize Theron apprend le consentement à Cyril Hanouna https://t.co/kyCr8WvAxH via @LExpress — Aurélien Coustillac (@ACoustillac) April 25, 2019

وأشادت إحداهن بموقف ثيرون في الدفاع عن مترجمتها.

ويقول أحدهم "شكرا لك تشارليز ثيرون أتفق معك تماما حتى القبلة تحتاج إلى إذن".

يشار إلى أن تشارليز ثيرون، تدافع عن القضايا الاجتماعية، كما أنها عضوا فعالا في حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي، والداعمة للنساء ضحايا العنف المنزلي.

وتصور تشارليز ثيرون حاليا دورها في فيلم "Fair and Balanced"، الذي يستعرض تفاصيل مزاعم التحرش الجنسي التي اتهم فيها رئيس شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، روجر آيلز.