بالفيديو.... تشارليز ثيرون تلقن مذيع فرنسي درسا بعد قبلة مفاجئة

وخلال استضافتها في برنامج فرنسي يدعى "It's only TV"، فوجئت تشارليز ثرون بمقدم البرنامج، سيريل نونا، وهو يطبع قبلة على خد مترجمتها، دون أي مقدمات.
وقابلت تشارليز ثيرون تصرف المذيع، بالقول له في الحال: "كان هذا غريبا.. ريما عليك في المرة المقبلة أن تأخذ الإذن".
وامتدح الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، موقف نجمة هوليوود الأمريكية الحائزة على الأوسكار، لوقوفها إلى جانب مترجمتها، بعدما أثار المشهد استفرازهم.
وقاول أحد مستخدمي "تويتر":" شكرا لك ثيرون لأنك علمت سيريل كيف يتصرف".
Thank you @CharlizeAfrica for teaching @Cyrilhanouna how to behave. 🙏🏼— Aurélien Coustillac (@ACoustillac) April 25, 2019
"Demandez avant": Charlize Theron apprend le consentement à Cyril Hanouna https://t.co/kyCr8WvAxH via @LExpress
وأشادت إحداهن بموقف ثيرون في الدفاع عن مترجمتها.
ويقول أحدهم "شكرا لك تشارليز ثيرون أتفق معك تماما حتى القبلة تحتاج إلى إذن".
Dear everyone,— Dr Nikki Stamp FRACS (@drnikkistamp) April 27, 2019
Please observe @CharlizeAfrica demonstrate consent.
Sincerely, women. #consent #DoctorsForSafeWomenhttps://t.co/9i7ACcEWGW
يشار إلى أن تشارليز ثيرون، تدافع عن القضايا الاجتماعية، كما أنها عضوا فعالا في حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي، والداعمة للنساء ضحايا العنف المنزلي.
وتصور تشارليز ثيرون حاليا دورها في فيلم "Fair and Balanced"، الذي يستعرض تفاصيل مزاعم التحرش الجنسي التي اتهم فيها رئيس شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، روجر آيلز.
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