بالفيديو... رانيا يوسف تطرح برنامج رمضاني

تستعد الممثلة المصرية، رانيا يوسف، لطرح برنامج تلفزيوني جديد، خلال شهر رمضان.

وطرحت يوسف برومو برنامجها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ويحمل اسم "Rania's journey" "رحلة رانيا"، وأشارت إلى أنه سيذاع الخميس من كل أسبوع في رمضان.

ويتضمن برومو البرنامج، لقطات من أعمال رانيا يوسف الفنية، دون الكشف عن تفاصيله أو فكرته.

ونوهت إلى أن البرنامج سيذاع حصريا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، الساعة العاشرة من مساء كل خميس في رمضان.

وتعوض رانيا يوسف غيابها عن موسم دراما رمضان 2019، ببرنامجها "المزيد عن رانيا"، وذلك بعد تأجيل عرض مسلسلها الجديد "مملكة إبليس"، وتشارك في بطولته غادة عادل وإيمان العاصي وسلوى خطاب وأحمد داود وصبرى فواز، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى

يشار إلى أن هذا هو ثاني برنامج تقدمه رانيا يوسف عبر "يوتيوب"، من بعد برنامجها "المزيد عن رانيا" أو "More about Rania"، والذي يتناول جوانب لا يعلمها الكثير عن حياتها الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.