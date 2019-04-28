المحظورات التسع... تجنبها لتتمتع بمظهر أصغر بـ10 سنوات

دوما ما ينظر أي شخص، سواء رجل أو امرأة، ويتعجب من أن شكله يظهر أكبر من عمره الحقيقي بنحو 10 سنوات تقريبا، ويصاب بالضيق أو الاكتئاب من ظهور تجاعيد أو بقع قبل الأوان في بشرته.

لكن موقع "كير 2" المعني بأخبار الصحة والمرأة، نشر ما وصفها بـ"المحظورات التسع" التي يمكن أن يساهم تجنبها في أن يبدو مظهرك أصغر سنا بنحو 10 سنوات تقريبا، أو حتى يبدو شكلك مماثل لعمرك الحقيقي ولا تبدو أكبر سنا.

© East News / القهوة هي الحل الأمثل لجمال البشرة

وجاءت تلك المحظورات التسع على النحو التالي:

1- نقص الحماية من الشمس:

الشمس دوما تكون مصدر مهم لبشرة أي شخص، خاصة لأنها تعد المزود الرئيسي لجسم الإنسان بفيتامين D، لكن حقيقة التعرض المفرط لها يمكن أن يضر البشرة بصورة لا يمكن تخيلها.

وقالت كلية الطب في جامعة هارفارد: "حماية وجهك من أشعة الشمس الحارقة، يمكن أن يكون الطريقة الوحيدة والمثلى لإبقائك شابا، نظرا للضرر الكبير الذي يمكن أن تلحقه بك الأشعة فوق البنفسجية، لذلك يوصى دوما بوضع واق للشمس، حال تعرضك لها".

وتقترح الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية حماية الجلد بالملابس، مثل قبعة واسعة الحواف، والسعي للبقاء في الظل كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الاستخدام اليومي لواق من الشمس واسع الطيف.

2- نقص الرعاية بالبشرة:

قد لا يهتم الكثير منا بمعرفة نوع بشرته، ولا يهتم دوما باختيار المنتجات المناسبة لبشرته، وقد يجد دوما البعض دعك الوجه أو البشرة بشدة أمرا جيدا لتنظيفه، وهوا يوقعهم جميعا في "المحظور".

تقول الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية: "إذا ما كانت بشرتك جافة، تحتاج منتجات عناية مهدئة ومرطبة، لأن هذا يمكن أن يجعل التجاعيد أقل وضوحا ولو بشكل مؤقت، وخلاف ذلك سيجعل ظهورها أمرا حتميا".

#aging is something to be celebrated. But if your face is starting to look much older than your actual age, there might be some lifestyle factors at play



9 Reasons Your Face Looks Older Than You Are https://t.co/FInBzb5zAI pic.twitter.com/fDadBqJb7Q — Your Body Proud (@YourBodyProud) April 5, 2019

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3- وضعيتك أثناء النوم:

وضعية النوم الثابتة، تخلق خطوط معينة في وجه وبشرة الشخص، مع تقدم العمر تلك الخطوط تصبح محفورة وتصبح تجاعيد لا يمكن التخلص منها، لذلك ينصح الخبراء دوما أي شخص بضرورة الاستلقاء على الظهر أثناء النوم، لتجنب ظهور هذه التجاعيد.

ولكن إذا لم يكن بالإمكان ضبط وضع النوم، يمكن تغيير الوسادة إلى نوع نسيج يكون أكثر نعومة وسلاسة لا يؤذي بشرة الوجه.

4- حركات الوجه:

تقطيب الحاجبين أثناء العمل، أو التحديق أثناء القيادة، وغيرها من حركات الوجه المتكررة، يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في ظهور تجاعيد على الوجه، خاصة مع تقدم العمر وفقدانه المرونة اللازمة لعودته إلى شكله المعهود السابق.

5- النظام الغذائي:

جودة النظام الغذائي، أحد المعايير المهمة لحماية ظهور التجاعيد، وتحسن ملامح الوجه كلمات قدم العمر، وتقول الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية: "تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، يساعد بصورة كبيرة في منع تلك الأضرار، وظهور علامات الشيخوخة المبكرة".

yes to clear skin. no to dry lips. pic.twitter.com/6HbcUy383p — atty. faye (@fayeinesdy) April 28, 2019

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6- التدخين:

تشير أبحاث عديدة أن الأشخاص المدخنين، تظهر لديهم التجاعيد بصورة أكبر وأسرع من أولئك غير المدخنين في نفس المرحلة العمرية.

7- الرياضة:

ممارسة الرياضة تخلق نشاط بدني متوازن، يأتي بتوازن صحي متميز للبشرة، نظرا لتحسينه مستويات الدورة الدموية وتعزيزه الجهاز المناعي، لكن تنصح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، بضرورة غسل الوجه فورا عقب الانتهاء من ممارسة الرياضة بمنظف لطيف، خاصة وأن العرق الذي يخرج خلال ممارسة الرياضة يؤدي إلى تهيج والتهاب البشرة يمكن يؤدي لظهور مبكر للتجاعيد.

@Walstin that face you make when someone says you look older than you are pic.twitter.com/NYiEYXDk6c — lyric 🍒 (@iadame99) April 24, 2016

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8- التلوث:

تلوث الجو يمكن أن يؤدي إلى تدمير بشرتك قبل الأوان، خاصة وأنه يساهم في الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي، خاصة وأن التلوث يمكن يؤدي إلى التهاب الجلد وإجهاد البشرة ومنع تخليق كولاجين جديد، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد بالبشرة.

9- الهاتف الذكي:

الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية والحاسبات المحمولة، يؤدي إلى حالات من الأرق، والتي تؤدي بدورها للشيخوخة المبكرة، كما أشارت الأبحاث الأخيرة أن الضوء الأزرق يؤدي إلى نسب تصبغ أكثر للجلد، بالمقارنة بتعرض الجليد للأشعة فوق البنفسجية.