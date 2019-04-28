أول ظهور للإعلامي المصري شريف مدكور بعد إعلان إصابته بالسرطان (فيديو)

شهد أمس السبت، أول ظهور للمذيع المصري، شريف مدكور، بعد إعلانه الصادم بشأن إصابته بسرطان في القولون.

وأطل مدكور في حلقة من برنامج "4 شارع شريف"، على فضائية "الحياة" المصرية، لكي يوجه الشكر لجمهوره، بعد إعلانهم مساندتهم في وعكته الصحية الأخيرة، معلنا أنه سيخضع لعملية جراحية في الأسبوع الأول من شهر رمضان، لإزالة الورم الخبيث في القولون.

وأوضح مدكور أنه كان يحرص على تشجيع مرضى السرطان، الذي يستضيفهم في برامجه، ويصفهم بالمقاتلين.

وأضاف: "السرطان بالنسبة لي مثل فيروس الأنفلونزا، وقد وضعني الله في اختبار، وبقدرته سأواصل عملي".

وأكد: "لا أشعر بألم، وسأصور حلقات برنامجي لشهر رمضان، وذلك لأن العمل عبادة، لقد وضعت في التجربة ولم أهتز… بل فرحان وسعيد بالمرض وسأفسلته (سأسحقه)".

مش طالب غير طلب واحد بس 🙏 ادعوله بالشفا لانه هيخف بدعواتكوا.. pic.twitter.com/4NxeHoahzY — Ahmed Helmy (@ahelmy) April 26, 2019

وكان العديد من فناني العالم العربي أعلنوا تضامنهم مع شريف مدكور في أزمة مرضه، من بينهم الممثل المصري، أحمد حلمي.