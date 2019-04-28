"إم بي سي" تحسم الجدل حول تفاصيل مقلب "رامز في الشلال"

بعد الكثير من المزاعم غير المؤكدة، كشفت شبكة "إم بي سي" السعودية، وبشكل رسمي، عن تفاصيل برنامج المقالب الجديد للفنان المصري رامز جلال، "رامز في الشلال"، الذي يعرض خلال شهر رمضان.

وجاء في بيان رسمي من "إم بي سي": "ﯾبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه!"، بحسب تقارير محلية.

وشارك رامز جلال، ملصقات دعائية جديدة لبرنامجه الجديد "رامز في الشلال"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعلق منه على برنامجه الجديد "رامز في الشلال"، كتب رامز جلال: "بسم الله توكلنا على الله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر رامز في الشلال في رمضان 2019 على MBC مصر".

ومن المقرر أن تعرض شبكة "إم بي سي" برومو برنامج "رامز في الشلال" خلال الفترة المقبلة، قبل حلول شهر رمضان.

يذكر أن آخر برامج مقالب رامز جلال كان في رمضان الماضي، ويحمل عنوان "رامز تحت الصفر"، والذي صور في روسيا، بمناسبة مونديال كأس العالم، وشاركه تقديمه، لاعب كرة القدم المصري المعتزل، مجدي عبد الغني، وعرض على فضائية "إم بي سي" السعودية.