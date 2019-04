وفاة مفاجئة لعارض أزياء أمام الجماهير (فيديو)

ทาเลส ซอเรส รู้จักกันดีว่า “ลูโต” นายแบบชาวบราซิล 26 ปี สะดุดเชือกรองเท้า ล้มลงขณะหมุนตัวเดินกลับ ลงไปนอนคว่ำหน้านิ่งบนพื้นเวทีเดินแบบ จากนั้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ยังไม่เปิดเผยสาเหตุเสียชีวิตจริง Model in Sao Paulo dies after taking ill on catwalk. pic.twitter.com/tq71cnjsEd