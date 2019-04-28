وفاة مفاجئة لعارض أزياء أمام الجماهير (فيديو)

واجه عارض أزياء مشارك في أسبوع الموضة في ساو باولو البرازيلية نهاية مأساوية بعدما شعر بالإعياء ووقع على المنصة قبل أن يفارق الحياة.

ويعد أسبوع الموضة في ساو باولو، الذي انطلق في 22 أبريل/ نييان، واختتم أمس السبت، من أهم الفعاليات في أمريكا اللاتينية، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ทาเลส ซอเรส รู้จักกันดีว่า “ลูโต” นายแบบชาวบราซิล 26 ปี สะดุดเชือกรองเท้า ล้มลงขณะหมุนตัวเดินกลับ ลงไปนอนคว่ำหน้านิ่งบนพื้นเวทีเดินแบบ จากนั้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ยังไม่เปิดเผยสาเหตุเสียชีวิตจริง Model in Sao Paulo dies after taking ill on catwalk. pic.twitter.com/tq71cnjsEd — Denny (@bancha333) April 28, 2019

وقال منظمي الفعالية، في بيان، لإن "الإدارة علمت بوفاة العارض تاليس سوريس الذي تعرض لوعكة صحية خلال عرض لماركة أوكسا" البرازيلية.

ولم يشر البيان، إلى تفاصيل أكثر، بينما ذكرت الصحيفة المحلية اليومية "فولها دي ساو باولو" أن سوريس تعثر في رباط حذائه وسقط.

والشاب المعروف، في أوساط الموضة باسم تاليس كوتا (26 عاما) فقد وعيه، عندما كان يستدير لمغادرة منصة العرض، وذكرت تقارير إعلامية أن سرعان ما تدخل عناصر الإسعاف المتواجدون في الموقع أمام أعين الجمهور المذهول.