شاهد... تصميم إبداعي لـ"ناقل سرعة" مصنوع من الكرتون

يعد ناقل السرعات، أحد المكونات المعقدة داخل السيارات، ويضم العديد من التروس والمحاور، التي يجب أن تعمل مع بعضها البعض في تناغم تام، حتى تصبح السيارة قادرة على الحركة.

نشرت مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية، مقطع فيديو، قالت إنه لناقل سرعات سيارة يدوي، مصمم من الكرتون، مشيرة إلى أنه يظهر كل ما بداخله، وطريقة عمل هذه المجموعة المتداخلة من التروس.

وتعمل تروس ناقل السرعات بدقة عالية، ويظهر الفيديو، كيف يتم تشغيلها بواسطة المحرك، وكيف يتم استخدام ناقل السرعة لتغيير سرعة السيارة، أثناء سيرها.

كما يوضح الفيديو، خطوات إنشاء مجموعة التروس من الورق المقوى (الكرتون)، وكيف يمكن تحويل تلك الأشياء إلى تصميم مبدع يعمل بذات الطريقة التي يعمل بها، نظيره الحقيقي، الموجود في السيارات.