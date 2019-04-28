طرح لعبة "ماريو" المنتظرة على هواتف أندرويد خلال أيام

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة " نينتندو" اليابانية، قررت أخيرا طرح نسختها الأحدث من لعبة "ماريو" الشهيرة، خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تكون لعبة "رحلة ماريو كارت" الجديدة، متاحة للتحميل على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وكانت الشركة اليابانية قد طرحت نسخة تجريبية من اللعبة الشهيرة عام 2018، ولكنها تراجعت عن فكرة طرحها سريعا، من أجل إجراء تطويرات كبرى عليها.

Fun fact: For the early prototype builds of Mario Kart 64, Nintendo used this theme for the title screen of the game. The theme was likely used as a placeholder throughout development and first created for use in a 3D demo by SGI. (The company who developed the chip set for N64). pic.twitter.com/fmLtTRKE9G — Forest of Illusion (@forestillusion) April 28, 2019

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ومن المتوقع أن تكون "ماريو" متاحة بصورة كاملة على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس" بنهاية الصيف الجاري.

وسيتم طرح النسخة الأولى من لعبة " Mario Kart Tour" في الولايات المتحدة واليابان في الفترة من 22 مايو/ أيار حتى 4 يونيو/ حزيران المقبل.

Next Mario Kart Game To Receive Beta In May; Here's How To Sign Up by @dayusz @NintendoAmerica https://t.co/NnWnUCMbjx — GameSpot (@GameSpot) April 25, 2019

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وكان من المفترض أن يتم إطلاق نسخة لعبة "ماريو" الشهيرة في تسعينات القرن الماضي خلال شهر مارس/ آذار الماضي، لكن نينتندو، تراجعت عن الفكرة من أجل تحسين جودة التطبيق، وتوسيع عروض المحتوى بعد الإطلاق.