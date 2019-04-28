الأردن تكرم الممثلة الكويتية سعاد العبد الله (صور)

كما كرم المهرجان في الافتتاح، الممثلتين رانيا فهد ومرام أبو الهيجاء من الأردن، إضافة إلى الممثلة والمخرجة الأردنية مجد القصص، التي اعتذرت عن عدم الحضور، وفقا لرويترز.

وشمل برنامج الافتتاح عرضا فنيا للمخرج إياد شطناوي، بعنوان "قلب المدينة"، والمستمد من شعار المهرجان هذا العام "المسرح قلب المدينة"، أعقب ذلك العرض المسرحي السويسري (تحيا الحياة) للمخرج أندريه بينا.

مهرجان المسرح الحر يكرم الفنانة سعاد عبد الله https://t.co/VweXhxEHw6 pic.twitter.com/69VMACvDl6 — Kuwait News (@24_kuwaitnews) April 28, 2019

وتشارك في المهرجان عروض من الأردن ومصر وفلسطين والكويت والعراق وليتوانيا وجورجيا وإيطاليا، فيما تقدم فرقة المسرح الحر عرضا خارج المسابقة الرسمية بعنوان "نساء بلا ملامح" بطولة علي عليان وأريج دبابنة ورناد ثلجي وحلا طوالبة.

كرم مهرجان ليالي المسرح الحر الذي انطلقت فعالياته اليوم الفنانة الكويتية سعاد عبدالله ضيفة شرف المهرجان المقام حتى الثاني من شهر مايو المقبل بمشاركة عروض عربية واجنبية من بينها العرض الكويتي (ريا وسكينة)#الكويت#الاردنhttps://t.co/O9QpIvAc6E pic.twitter.com/RBbw51jXzL — NEWS KTV (@newsktv) April 27, 2019

ويقيم المهرجان غدا الإثنين (ملتقى الشهادات الإبداعية) تحت عنوان "تجارب نسوية.. تاريخ ومسيرة" بمشاركة فنانات من الأردن ولبنان وتونس والمغرب.

وتستمر عروض وأنشطة المهرجان حتى الثاني من مايو/أيار، إذ يقدم في الختام عرض "كولاج صامت"، وهو نتاج ورشة عمل تقام على مدى أيام المهرجان.