بالفيديو.. ولادة أول وحيد قرن هندي بالتلقيح الصناعي

نجح فريق من الخبراء في التكاثر الحيواني في عملية تلقيح صناعي، أسفرت عن ولادة أول وحيد قرن هندي.

تمت العملية في حديقة حيوان ميامي، بولاية فلوريدا، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعبر موظفو الحديقة عن سعادتهم بالولادة الأولى لهذا النوع من الحيوانات من خلال الإباضة المستحثة والتلقيح الصناعي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن المولود الجديد في صحة ممتازة وتم التقاط عدة صور مدهشة له وهو يبدأ أولى خطواته، وهو يتمايل في حظيرته.

يشار إلى أن التكاثر الطبيعي، لم ينجح من قبل، لذلك تم تقديم المساعدة على يد فريق من الخبراء المتخصصين في التكاثر الحيواني.

ونجح الفريق بجمع السائل المنوي بطريقة اصطناعية من الأب "سورو" في 8 يناير 2018، وفي اليوم التالي قاموا بتلقيح الأم "أكوتي" بطريقة اصطناعية أيضا، وأصبحت بعدها حاملا.

Yesterday, after an over 15 month pregnancy, “Akuti,” a 7 year old Greater One Horned Indian Rhinoceros, gave birth at approximately 12:30am! This is only the second successful birth of this very rare species in the zoo’s history.

pic.twitter.com/jc833YgzvU Video: Ron @RonMagill — Zoo Miami (@zoomiami) April 24, 2019

​وصرح المتحدث باسم حديقة الحيوان، رون ماجيل، قائلا:"نظرا لاستخدام التلقيح الاصطناعي، كان علينا أولا أن نجمع السائل المنوي من الذكر، وبمجرد القيام بذلك، كان علينا أن نثبت الأنثى حتى لا يكون هناك خطر على الأطباء البيطريين الذين استخدموا بعد ذلك بعناية أداة تم إدخالها عن طريق المهبل، ووضعها على عنق الرحم حيث تم وضع السائل المنوي".