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20:45 28 أبريل/ نيسان 2019
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    مضيفات الطيران - الخطوط الجوية آيروفلوت الروسية في سوتشي

    10 أشياء تحلم مضيفات الطيران بأن تتوقف عن فعلها أثناء الرحلة

    © Sputnik . Maksim Blinov
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    قام موقع "travelife" باستطلاع رأي، حيث تم طرح عدة أسئلة على مضيفات الطيران حول نوع السلوك السيئ الذي يقوم به المسافرين أثناء الرحلة، والأشياء التي يريدن أن يتوقف المسافرين عن عملها.

    ووفقا للموقع، فقد كانت الإجابات على النحو التالي:

    إخراج الأمتعة أثناء الرحلة. حيث يقوم المسافر أثناء الرحلة بإخراج أمتعته مما يؤدي إلى إغلاق الطريق داخل الطائرة ويصعب الحركة.

    مضيفات شركة الطيران الإماراتية Emirates airline
    © AFP 2019 / Greg Wood
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    التكلم أثناء شرح المضيفات لتعليمات السلامة. لا تقم بطلب أي شيء من مضيفات الطيران أثناء شرحهم لتعليمات السلامة، فإن ذلك يشتت انتباههم.

    لا تقم بطلب العديد من المشروبات في آن واحد. لا تعتقد أنك الوحيد على متن الطائرة، فهناك العديد من الأشخاص الذي ينتظرون دورهم للحصول على وجبة الطعام والمشروبات، وفي حال طلبت أكثر من مشروب فإن ذلك سيؤدي تأخير وصول المضيفات إلى الأشخاص الآخرين.

    لا تتجاهل مضيفات الطيران. في حال بدأت مضيفات الطيران بالتكلم معك وابتسمت في وجهك، فلا تتجاهلها ولا تتظاهر بأنها غير موجودة.

    لا تطلب من مضيفات الطيران أن ينقلوك إلى الدرجة الأولى. حتى ولو كانت جميع مقاعد الدرجة الأولى فارغة. لا يمكن للمضيفة نقل أي شخص إلى درجة أعلى.

    اسحب السيفون عند استخدامك للمرحاض. تبين أن العديد من الأشخاص لا يسحبون السيفون بعد استخدامهم للمرحاض، ولهذا طالبن المضيفات أن ينتبه كل شخص بعد استخدامه للمرحاض بأن يكون قد كبس زر "FLUSH".

    لا تسيء استخدام زر طلب المضيفات. اتصل بالمضيفات فقط في حال كنت بحاجة فعلا إلى المساعدة. لا تضغط على الزر مرارًا وتكرارًا لتجلب لك المضيفة منديلا ورقيا على سبيل المثال.

    الأقدام العارية. لا تخلع حذاءك أو على الأقل قم بلبس الجوارب أثناء الرحلة. فلا أحد يريد أن يستنشق روائح أقدام الآخرين أو مشاهدتها عارية.

    لا تطلب تغيير درجة الحرارة. عادة ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة. ولذلك قم بطلب أو إحضار سترة أو بطانية، حيث لا يمكن للطاقم "تغيير درجة الحرارة" في المقصورة.

    الطائرة ليست متجر. لسوء الحظ، إذا لم تكن قد أبلغت شركة الطيران مسبقًا عن الحساسية الغذائية التي تعاني منها، فلا تتوقع الحصول على حليب اللوز أو الطعام الخالي من الجلوتين. عند شراء تذكرة، حدد دائمًا ما تريد تناوله، أو اصطحب معك وجبة خفيفة.

    الكلمات الدلالية:
    مضيفات طيران
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