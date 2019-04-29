القبض على ببغاء بتهمة المشاركة في تجارة المخدرات

داهمت الشرطة البرازيلية مخبأ لتجارة المخدرات كان يديره رجل وزوجته في منطقة فيلا إيرما دولسي، في عاصمة ولاية بياوي.

الشرطة البرازيلية وخلال مداهمتها للمخبأ قامت بالقبض على ببغاء مدرب على تحذير مالكيه من الشرطة، بحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية.

© Sputnik . Sergey Malgavko ببغاء يشهد على أمريكية في قضية قتل

الببغاء الذي تم تدريبه على ترديد عبارة "أمي.الشرطة"، ألقي القبض عليه بحسب ماصرح أحد الضباط الذي قال إنه بمجرد اقتراب الشرطة بدا الببغاء بالصراخ.

هذا وسلم الببغاء إلى حديقة حيوانات محلية حيث سيمضي ثلاثة شهور فيها ليتعلم الطيران قبل إطلاقه.

ويعتبر ذلك الطائر أحد الأفراد على القائمة المتزايدة من الحيوانات التي تستغل في تجارة المخدرات، ذلك مع أن معظمها كان من الزواحف.