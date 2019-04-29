بسبب لون البشرة... نجمة مواقع التواصل السعودية ترد على الساخرين من زواجها (فيديو)

قامت "الفاشونيستا" السعودية عبير سندر بالرد على التعليقات التي سخرت من صورها مع زوجها الشاب البريطاني ليام أونيل مدرب الفنون القتالية.

وقالت عبير في مقطع فيديو بثته عبر "سناب شات": "الأمر وصل إلى حد الإهانة والتجريح على السوشيال ميديا، قرأت بعض التعليقات منها، يعني إنتوا قديش حياتكم مرة تعيسة ومرة حزينة حتى تطلعوا كلام بايخ وتقولوا كلام ما ينقال".

وأضافت "تقولون إزاي هي قاعدة تقول تحب لونها ثم تتزوج واحد أبيض واشقر… إيش دخل؟".

وتابعت الفاشونيستا السعودية "هو أنا علشان أحب نفسي أكره الناس التانيين كلهم؟ والبعض يقول إنتي لهاي الدرجة معقدة حتى تختاري واحد أشقر؟".

وواصلت حديثها "والله مرة ما له دخل. علاقة الناس لا دخل لها بالشكل أو اللون أو أي شيء تاني. نحن اتفقنا على المستوى العقلي والطباع وأحببنا بعضنا".

واحتفلت المودل السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، بزفافها على مدرب فنون القتال منذ أسابيع قليلة، وتقضي شهر العسل حاليا في سنغافورة.

وكانت عبير قد كشفت النقاب عن خطوبتها من مدرب فنون القتال البريطاني، موضحة أنه مسلم الديانة.