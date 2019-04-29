من على البحر... رانيا يوسف تشارك جمهورها احتفالها بعيد شم النسيم (صور + فيديو)

هنأت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، معجبيها بحلول شم النسيم، والذي يوافق اليوم الاثنين، بإطلالة مثيرة.

وشاركت "يوسف" صورا لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهي مرتدية لـ "هوت شورت" على البحر في أحد الأماكن السياحية.

كما نشرت رانيا يوسف فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، والتي تتمنى فيه لجمهورها عيد شم نسيم سعيد.

يشار إلى أن رانيا يوسف حرصت على حضور حفلا غنائي أحياه المطرب المصري، عمرو دياب الذي، في مدينة الجونة الجمعة 26 نيسان/أبريل، بمناسبة احتفالات شم النسيم، اندمجت في وصلة رقص وغناء مع الممثلة المصرية غادة عادل.

تجدر الإشارة إلى أن رانيا يوسف أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.