بعد كندة علوش... شيرين عبد الوهاب تقلد محمد صلاح (صورة)

بعد يومين من نشر الممثلة السورية، كندة علوش، صورة لها وهي تقلد نجم فريق "ليفربول" لكرة القدم، محمد صلاح، في ممارسة رياضة "اليوغا"، انضمت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب في تقليد اللاعب المصري العالمي.

وشاركت شيرين عبد الوهاب، صورة لها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماهي، والتي تقلد فيها محمد صلاح في حركته "اليوغا" بعد تسجيله هدفا في مرمى فريق تشيلسي مؤخرا.

وفي المقابل، تفاعل صلاح مع شيرين عبد الوهاب بعد تقليدها لحركته، وأعاد نشر صورة شيرين على حسابه الشخصي في "تويتر".

والتقطت شيرين صورتها وهي تقلد محمد صلاح، في ليلة إحيائها لأول حفل غنائي لها في العاصمة السعودية الرياض.

ووجهت شيرين رسالة لجمهور الرياض عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "مفيش كلام يوصف فرحتي بجمهور أهل الرياض الهايل وكرم استقبالهم، واتبسط جداً جداً معاهم".

​وكان معجبو كندة علوش صمموا صورة لها وهي تمارس رياضة "اليوغا"، إلى جانب صورة لصلاح وهو يؤدي نفس الرياضة، لتقوم الممثلة السورية بمشاركتها عبر حسابها على "تويتر"، بعدما أعجبت بها.

وقابل محمد صلاح مغازلة كندة علوش له بوضعه لرموز تعبيرية لوجوه ضاحكة وآخر معجب بالصورة.

و​يشهد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مواجهة قوية بين فريقي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، وهي المواجهة التي تحمل طابعا خاصا للبرازيلي فيليب كوتينيو.

يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة وليفربول ستكون على ملعب "كامب نو"، يوم 1 مايو/أيار المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب آنفيلد، يوم 7 من الشهر ذاته.