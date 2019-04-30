بسبب الغيرة... رجل يحفر نفقا أسفل منزل طليقته كاد أن يخسر حياته (صور)

شهدت مدينة بويرتو بيناكسو بولاية سونورا المكسيكية، حادثا كاد أن يتسبب في فقدان رجل لحياته، عقب حفره لنفق من أجل التجسس على طليقته.

ووفقا لموقع "بوخابالابرا"، أبلغت السيدة صاحبة الـ58 عاما، الشرطة بأن زوجها السابق أرنولدو غوميز يختبئ أسفل منزلها.

وسمعت السيدة أصواتا غريبة صادرة من أسفل المبنى، لتقرر بمعاونة أحد الجيران، استكشاف الأمر، ليجدوا نفقا محفورا تحت منزلها.

Los hechos ocurrieron en Puerto Peñasco, Sonora. César Arnoldo Gómez Gómez, de 50 años de edad, fue rescatado por los bomberos.https://t.co/I3On9w7sZj — Bajo Palabra (@BajoPalabraGro) April 27, 2019

وكان الزوج السابق صاحب الـ50 عاما، حبيسا في النفق ولا يستطيع الحراك، حيث مكث بداخله لمدة 24 ساعة.

ونجح رجال الإنقاذ في انتشال الرجل، وتم نقله إلى المستشفى لمعاناته من الجفاف.

يذكر أن الزوج تم اعتقاله عقب خروجه من المستشفى، لخرقه قرار المحكمة بمنعه من الاقتراب من زوجته السابقة، والتي حصلت على الطلاق منه بسبب غيرته المفرطة.