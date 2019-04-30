"البوركيني" على غلاف أشهر المجلات الرياضية الأمريكية

وارتدت حليمة آدن، الأمريكية من أصول صومالية، البوركيني، وقالت لبي بي سي: "ينبغي أن تجد الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب نساء يتطلعن إليهن في جميع المجالات".

وتابعت: "كانت الاستجابة مذهلة، وتشرفت جدا بأن اتخذت مجلة سبورتس اليستريتد هذه الخطوة".

حلیمه آدن اولّین مدل مسلمان باحجابی که عکسهاش در sport illustration swimsuit edition امسال گذاشته شده و قبلا هم در مسابقه زنان زیبا از طرف ایالت مینسوتا شرکت کرده بوده.. https://t.co/S5zIWy36at pic.twitter.com/t0FscPHbCC — ‏بی‌تا (@hnrtrust) April 29, 2019

وتعد "سبورتس أليستريتد"، التي نشرت من قبل صور غلاف لتايرا بانكس وبيونسيه، من المجلات التي يمثل الرجال أغلبية قرائها. وكانت هناك ردود فعل متباينة لنشر صورة العارضة بالبوركيني.

ولا يزال البوركيني محل جدل، خاصة في فرنسا، حيث تقترح السلطات في بعض المدن الفرنسية فرض حظر على ارتدائه، مبررين ذلك بأنه يتنافى مع قوانين العلمانية.