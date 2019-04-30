دراسة: قلة النوم والإجهاد في العمل يؤديان للموت المبكر

فوفقا لدراسة نشرها موقع "EurekAlert"حلل الباحثون بيانات 1959 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

وتبين أن ارتفاع ضغط الدم مع قلة النوم والإجهاد، عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار ثلاثة أضعاف.

وأشارت الدراسة إلى أن الإجهاد النفسي في العمل، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار 1.6 مرة، وقلة النوم 1.8 مرة.

وقال البروفيسور، كارل هانز لادفيغ، من جامعة ميونيخ للتكنولوجيا: "يوم واحد من دون نوم لا يشكل خطورة، في حين أن الإجهاد في العمل مع قلة النوم على مدار سنوات، يمتص جميع قدرات الجسم، ما قد يؤدي إلى الموت المبكر في النهاية".

وينصح الباحثون بممارسة نشاط بدني مدته من 5 إلى 10 دقائق، والحفاظ على وزن صحي ومراقبة مؤشرات الجسم وإقامة علاقات اجتماعية صحية.