"نيتفلكس" تنتج فيلما عن صبية كهف تايلاند

أعلنت شركة البث الرقمي الأمريكية "نيتفلكس" عن نيتها إنتاج فيلم بشأن واقعة صبية كهف تايلاند، الذين كانوا محط أنظار العالم في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأشارت إلى أنها ستتعاون مع شركة إنتاج أخرى هي "إس كيه غلوبال إنترتينمنت" لتقديم الفيلم، والتي سبق وأن قدمت فيلم "Crazy Rich Asians" في العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

© REUTERS / Thai Navy Seal/Reuters TV فتية كهف تايلاند يغادرون المستشفى في أول ظهور علني (صورة)

وستستوحي "نيتفلكس" قصة فيلمها الجديد من قصة تابعة لشركة "13 ثوملونغ" المحدودة، التي ساعدت الحكومة التايلندية في إنشائها لتمثيل مصالح فتية كهف تايلاند ومدربهم.

وجاء في بيان رسمي أن شركة "13 ثوملونغ"، ستتبرع بنسبة 15٪ من عائدات الفيلم للمؤسسات الخيرية، التي تركز على الإغاثة في حالات الكوارث.

وكانت وزارة الثقافة في تايلاند، أعلنت في شهر مارس/ آذار، بأن "نيتفلكس" ستروي قصة أطفال كهف تايلاند من خلال مسلسل قصير محدود الحلقات، وأن كل أسرة من الناجين من كهف تايلاند، ستتقاضى 3 مليون بات أي ما يعادل 94 ألف دولار.

The boys of the Wild Boars soccer team and their coach became a center of world attention after they became trapped in the cave on June 23 last year. https://t.co/55cWMKPff8 — WISH-TV (@WISH_TV) April 30, 2019

ويشار إلى أنه تم تصوير فيلما مستقلا عن واقعة أطفال كهف تايلاند بعنوان "The Cave" "الكهف"، وذلك بعد مرور وقت قصير من عملية إنقاذهم، ومن المفترض أن يتم إصداره في وقت لاحق من العام الجاري.

جدير بالذكر، أن اثني عشر صبيا من فريق كرة قدم محلي ومدربهم قد ضلوا طريقهم في 23 يونيو/حزيران الماضي.

ودخل الأطفال إلى كهف "تام لوانغ"، الذي يمتد لسبعة كيلو مترات وعلقوا فيه، استمرت عمليات البحث عن الفتية ومدربهم لمدة 10 أيام وتم العثور عليهم أحياء لكن في حالة ضعف بسبب الجوع.

وعثرت القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية على الفريق بعد عملية بحث دولية شارك فيها 6 فرق من الوحدة البحرية التابعة للقوات الخاصة التي تقوم بعمليات برية وجوية وبحرية، مع 50 غواصا أجنبيا.

وتوفي غواص سابق في سلاح البحرية، أثناء مشاركته في مهمة إنقاذ الـ 12 صبيا مع مدربهم لكرة القدم، الجمعة 6 يوليو/تموز، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.