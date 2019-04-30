تسجيل
17:14 30 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    صبية كهف تايلاند يحملون في مؤتمر صحفي صورة مرسومة للغواص الذي لاقى حتفه أثناء محاولته إنقاذهم، 18 يوليو/تموز 2018

    "نيتفلكس" تنتج فيلما عن صبية كهف تايلاند

    © REUTERS / SOE ZEYA TUN
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت شركة البث الرقمي الأمريكية "نيتفلكس" عن نيتها إنتاج فيلم بشأن واقعة صبية كهف تايلاند، الذين كانوا محط أنظار العالم في شهر يوليو/ تموز الماضي.

    وأشارت إلى أنها ستتعاون مع شركة إنتاج أخرى هي "إس كيه غلوبال إنترتينمنت" لتقديم الفيلم، والتي سبق وأن قدمت فيلم "Crazy Rich Asians" في العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

    الأطفال الضائعيين في تايلاند
    © REUTERS / Thai Navy Seal/Reuters TV
    فتية كهف تايلاند يغادرون المستشفى في أول ظهور علني (صورة)
    وستستوحي "نيتفلكس" قصة فيلمها الجديد من قصة تابعة لشركة "13 ثوملونغ" المحدودة، التي ساعدت الحكومة التايلندية في إنشائها لتمثيل مصالح فتية كهف تايلاند ومدربهم.

    وجاء في بيان رسمي أن شركة "13 ثوملونغ"، ستتبرع بنسبة 15٪ من عائدات الفيلم للمؤسسات الخيرية، التي تركز على الإغاثة في حالات الكوارث.

    وكانت وزارة الثقافة في تايلاند، أعلنت في شهر مارس/ آذار، بأن "نيتفلكس" ستروي قصة أطفال كهف تايلاند من خلال مسلسل قصير محدود الحلقات، وأن كل أسرة من الناجين من كهف تايلاند، ستتقاضى 3 مليون بات أي ما يعادل 94 ألف دولار.

    ويشار إلى أنه تم تصوير فيلما مستقلا عن واقعة أطفال كهف تايلاند بعنوان "The Cave" "الكهف"، وذلك بعد مرور وقت قصير من عملية إنقاذهم، ومن المفترض أن يتم إصداره في وقت لاحق من العام الجاري.

    جدير بالذكر، أن اثني عشر صبيا من فريق كرة قدم محلي ومدربهم قد ضلوا طريقهم في 23 يونيو/حزيران الماضي.

    ودخل الأطفال إلى كهف "تام لوانغ"، الذي يمتد لسبعة كيلو مترات وعلقوا فيه، استمرت عمليات البحث عن الفتية ومدربهم لمدة 10 أيام وتم العثور عليهم أحياء لكن في حالة ضعف بسبب الجوع.

    وعثرت القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية على الفريق بعد عملية بحث دولية شارك فيها 6 فرق من الوحدة البحرية التابعة للقوات الخاصة التي تقوم بعمليات برية وجوية وبحرية، مع 50 غواصا أجنبيا.

    وتوفي غواص سابق في سلاح البحرية، أثناء مشاركته في مهمة إنقاذ الـ 12 صبيا مع مدربهم لكرة القدم، الجمعة 6 يوليو/تموز، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

    انظر أيضا:

    أستراليا تمنح أوسمة شجاعة لغواصين شاركوا في إنقاذ فتية كهف تايلاند
    بالشموع والغناء... بدء مراسم ترسيم فتية كهف تايلاند
    شرطة دبي تكرم "فتية كهف تايلاند" ومدربهم (فيديو)
    فتية كهف تايلاند يغادرون المستشفى في أول ظهور علني (صورة)
    فتية "كهف تايلاند" يكرمون الغواص المتوفي خلال محاولة إنقاذهم
    الكلمات الدلالية:
    سينما, منوعات, أخبار منوعات, أطفال, أفلام, نيتفلكس, تايلاند, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات في منتدى المنطقة القطبية الشمالية الدولي: المنتدى الدولي لإقليم الحوار في سان بطرسبورغ
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أبريل 2019
    إيران تهدد أمريكا والخليج
    هل ستغلق إيران مضيق هرمز؟
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك