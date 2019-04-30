السعودية تتخذ إجراء تجاه سيارات "فيراري"

اتخذت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إجراء تجاه 31 سيارة تنتمي للعلامة التجارية الشهيرة "فيراري".

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، عن استدعاء 31 سيارة "فيراري"، منها 13 سيارة من طراز "SUPERFAST 812" و13 سيارة لطرازات "488" GTB,PISTA,SPIDER و5 سيارات من طراز "GTC4LUSSO" موديل عام 2018-2019.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 31 مركبة

🚘 فيراري

"SUPERFAST 812"

"GTC4LUSSO"

"488 GTB,PISTA,SPIDER"

🗓 2018 — 2019

🔻لخلل في فاصل بخار الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود مما يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر إشتعال.



🔗 #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 pic.twitter.com/m1sJ2xq1nT — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) April 30, 2019

وأوضحت الوزارة أن ذلك الاستدعاء جاء لوجود خلل في فاصل بخار الوقود، والذي قد يؤدي إلى تسرب الوقود، ما يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت وزارة التجارة مالكي السيارات الموضحة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال رابط إلكتروني أوضحته في بيانها، والتواصل مع الشركة لاستبدال فاصل بخار الوقود مجانا.