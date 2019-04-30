بالصور... باكستاني يحقق شهرة واسعة بسبب وجود شبه كبير بينه وبين أحد أبطال "صراع العروش"

حقق النادل، روضي خان، مشاهدة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في بلده، إذ يحظى "Game of Thrones" بإقبال كبير، بسبب التشابه الكبير بينه وبين الممثل الأمريكي، بيتر دينكليج، الذي يجسد شخصية "تيريون لانستر" في ذلك المسلسل الخيالي الذي تبثه شبكة تلفزيون "إتش بي أو" الأمريكية.

ولم يكن خان البالغ من العمر 26 عاما يعرف شيئا على الإطلاق قبل بضعة شهور عن دينكليج، ولكن حياته تغيرت عندما لاحظ نجل صاحب المطعم الذي يعمل به خان الشبه الكبير بينه وبين دينكليج ووضع صورته على "فيسبوك".

© REUTERS / AKHTAR SOOMRO الباكستاني روضي خان الذي يشبه الممثل الأمريكي يتر دينكليج من مسلسل "صراع العروش"

وقال خان لرويترز "في البداية بدأوا يطلقون علي اسم بيتر دينكليج. بعد ذلك رأيت أعماله، وتدريجيا أصبحت مشهورا".

ولا يقتصر الشبه على ملامح الوجه فقط، لكن كلا من الرجلين يبلغ طوله أيضا 135 سنتيمترا.

© REUTERS / AKHTAR SOOMRO الباكستاني روضي خان الذي يشبه الممثل الأمريكي يتر دينكليج من مسلسل "صراع العروش"

وقال خان "أمنيتي أن أعمل في السينما. وأمنيتي الأخرى هي أن أقابل بيتر دينكليج".

Peter Dinklage for the Hollywood Reporter 🔥 pic.twitter.com/DKIZMb17lZ — Peter Dinklage (@Peter_Dinklage) April 18, 2019

وينتهي الموسم الثامن والأخير من مسلسل "صراع العروش"، الذي يحظى بشعبية طاغية في 19 من مايو/أيار.