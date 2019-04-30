بالصور... تشوه وجه فتاة بسبب تناول شطيرة برغر

أثارت فتاة أمريكية، ضجة على شبكة الإنترنت، بعد تشوه ملامحها، بفعل شطيرة برغر.

تناولت أماية إيفانز، البالغة من العمر 18 عاما، برغر بقري، واستيقظت في حالة صدمة، عندما وجدت أن شفتيها منتفخة، وهو ما دفعها لزيارة المستشفى، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكانت أماية، من ولاية ميسيسيبي الأمريكية، تناولت برغر ليلة الجمعة، وانتفخت شفتيها 3 أضعاف حجمها الطبيعي، وبدأت بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو لشفتيها لمشاركة حالتها مع مستخدمي الإنترنت.

وغردت أماية بصورة لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، مع تعليق هو: "درس اليوم: التمسك بما تعرفه، قم بشراء الأشياء التي تشتريها دائما.. قد لا يؤلمك تجربة الأطعمة الجديدة، لكن ذلك ما حدث معها".

lesson of the day: stick to what you know. 😂 buy things you always buy.. it doesn’t hurt to try new foods but SHEESH. just pray you don’t look like me in the end.😂😂 pic.twitter.com/mfN9bwRVWM — bugaboo. 🥵 (@deelishhhh_) April 22, 2019

وأحدثت تغريدة أماية ضجة كبرى، ونالت إعجاب 173 ألف شخص، وقالت الفتاة إن حجم شفتيها ازداد كل ساعة واستمر في التضخم واضطرت إلى زيارة الطبيب.

وأشارت إلى أن أدوية الحساسية فشلت في علاج التورم، وانتهى بها الأمر إلى قضاء يومين في المستشفى للعلاج.

وأوضحت أماية إيفانز، أنها اشترت لحم البرغر من متجر مختلف عن متجرها المعتاد، لكنها الآن خرجت من المستشفى بعد عودة شفتيها إلى طبيعتها لكنها لا تزال تعاني من بعض الورم في وجهها.