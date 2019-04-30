أول تصريح للممثلة السورية رغدة بعد وعكة صحية مفاجئة

دخلت الممثلة السورية، رغدة، أمس الاثنين، أحد المراكز الطبية المختصة في القلب، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وكانت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، أول من أعلن عن أزمة رغدة الصحية، وشاركت صورة لها معها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

وبحسب "بوابة الأهرام" المصرية، فقد تعرضت رغدة للأزمة الصحية، عقب تسجيل حلقتها في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع خلال شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس"، من تقديم بسمة وهبة.

وعن آخر تطورات حالتها الصحية، كتب الطبيب المعالج لرغدة، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "الفنانة رغدة بخير وفي بيتها… كانت قادمة لكي تطمئن على قلبها".

© Sputnik . RghadaOffice شاهد... رغدة تحلق شعرها في حلب

وتابع: "كتبت لها روشتة وعادت إلى منزلها".

وفي أول تصريح لها بعد وعكتها الصحية، أكدت رغدة، اليوم الثلاثاء، تحسن حالتها الصحية، وقالت: "أنا بخير والحمد لله، أما قلبي فهو أيضا سليم وبخير بفضل حب جمهوري"، بحسب تقارير محلية.

وأشارت رغدة إلى أنها توجهت أمس الإثنين إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة لإجراء بعض الفحوصات الخاصة بالقلب، وذلك عقب شعورها بالإجهاد خلال الفترة الماضية، غير أن الطبيب طمأنها وأكد لها أن الأمور مستقرة للغاية.

ومن أشهر أفلام رغدة "كابوريا" و"استاكوزا" مع الممثل المصري الراحل أحمد زكي، و"85 جنايات" مع الممثل المصري حسين فهمي، و"الحدود" مع الممثل السوري دريد لحام.