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23:22 30 أبريل/ نيسان 2019
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    بوينغ 737 ماكس

    بالفيديو... اشتعال محرك طائرة "بوينغ" لدى إقلاعها في جنوب أفريقيا

    CC BY 2.0 / Aka The Beav / Boeing 737 MAX roll-out
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    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، فيديو يظهر اشتعال محرك طائرة من طراز "بوينغ 737"، لدى إقلاعها الأحد، من مطار تامبو الدولي في جنوب أفريقيا.

    ويظهر في الفيديو المتداول، ألسنة اللهب، وهي تتصاعد من أحد محركات الطائرة التابعة لشركة "طيران زيمبابوي"، من مطار تامبو الدولي، متوجهة إلى هراري، والذي صوره أحد المسافرين على متنها، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

    وفي بيان لها، قالت شركة "طيران زيمبابوي"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الطائرة تعرضت لـ "عطل" في أحد محركاتها، مما أدى إلى نشوب حريق قصير مساء الأحد من مطار أور تامبو الدولي إلى هراري.

    وأضافت أنه على الرغم من الحادث، إلا ان الطائرة استكملت رحلتها، ووصلت إلى مطار هراري بسلام، وقام مهندسون بالكشف على المحرك، وسيعدون تقريرا يكشف سبب اشتعال النار.

    كما أكدت شركة "طيران زيمبابوي" في البيان أن مهندسيها بدأوا تحقيقا بشأن الحادث، وأنه سيتم إصدار تقرير في الوقت المناسب.

    وأضافت: "نأسف لإبلاغ ركابنا الكرام أن هذا الحادث قد يؤدي إلى تعطيل جدولنا الطبيعي".

    وأعلنت عدة دول وشركات تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، بعد تحطم طائرتين من هذا النوع خلال 4 أشهر في إندونيسيا أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إثيوبيا مارس/ آذار الماضي.

    وأفادت شركة "إس-7" الروسية، وهي المشغل الوحيد لهذا النوع من الطائرات في روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأنها اتخذت أيضا، قرارا بتعليق تشغيلها اعتبارا من 13 مارس، وحتى تلقيها بيانات توضيحية حول أسباب الكارثة.

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    الكلمات الدلالية:
    محركات الطائرات, طيران, بوينغ 737, حريق, حادث, بوينغ, زيمبابوي, أثيوبيا, جنوب أفريقيا
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