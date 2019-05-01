بالفيديو... سيدة تشعل الـ"سوشيال ميديا" بنصيحة غريبة للفتيات حول الاغتصاب

أثارت سيدة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طلبها من الفتيات ارتداء الملابس القصيرة لكي يتم اغتصابهن.

وأظهر الفيديو الذي تم تداول على نطاق واسع سيدة في نيودلهي، تتحدث إلى مجموعة من الفتيات داخل متجر للملابس، وأوضحت لهن أن فساتينهن كاشفة.

This is aunty.

Aunty wants women in short dresses to be raped by

men.

Aunty is the prime example of whats wrong with society.

Dont be like aunty#auntyjiapologise pic.twitter.com/zdj093CFGl — Aye_Sandeep_Bruh (@TBHBuddyTweets) May 1, 2019

​وقالت المرأة للفتيات إنه "من خلال ارتداء مثل هذه الثياب الصغيرة، كانت الفتيات الصغيرات يدعن الرجال لاغتصابهن وأنه ينبغي على والديهم السيطرة عليهم".

وزعم ناشرو الفيديو أن السيدة طلبت من الفتيات ارتداء الملابس القصيرة إذا كانوا يردن الاغتصاب.

It's a sad reality that people still hold such opinions in 2019. Kudos to the lady in black dress for standing up and speaking out for all the girls#auntyjiapologise pic.twitter.com/ppuW5DOCFz — #𓆦𓊸𓆙 ™ (@iamyourjhope) May 1, 2019

​وأثار المقطع ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق المغردون على السيدة اسم "العمة"، وعملوا هاشتاغا لها.

وعلق أحد مستخدمي الإنترنت قائلا "هذا صعب جدا على "عمتي" وقال إنها لا تستحق أي مكان بالبلاد".