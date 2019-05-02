الجمبري يحتوي على كوكايين

توصل باحثون في بريطانيا، لوجود آثار لمادة الكوكايين في الجمبري الذي يعيش في أنهار بمقاطعة سافوك.

ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، فحص العلماء في جامعة كينغز كوليدج في لندن، بالتعاون مع جامعة سافوك، 15 موقعا مختلفا في أنهار سافوك.

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وعثر العلماء على مادة الكوكايين في الجمبري، في جميع العينات التي تم اختبارها، بجانب مواد مخدرة أخرى مثل الكتامين، وهو ما وصفه الباحثون بالـ"مفاجآة".

وقال البروفيسور نيك بوري، من جامعة سافوك: "هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث حول ما إذا كان هذا الكوكايين منتشرا فقط في الروبيان الموجود في سافوك، أم على نطاق أوسع في بريطانيا وخارجها".

وعلى ذات الصعيد، كشفت الأبحاث عن وجود آثار لمبيدات حشرية وأدوية في الجمبري بشكل كبير.

وأوضح الباحثون أن وجود مبيدات حشرية محظورة منذ وقت طويل في بريطانيا داخل عينات الجمبري، يعد تحدياً كبيراً، كون مصادر هذه المبيدات غير واضحة.