"هل تبيع النساء في مطعمي"... حكم قضائي ضد الشيف نصرت إثر تهديد بالقتل

أصدرت محكمة في مدينة اسطنبول، حكمها بتغريم الشيف التركي المشهور، نصرت غوكجه، عقب إدانته بتهديد أحد موظفيه بالقتل.

ووفقا لموقع "أهفال"، أمرت المحكمة نصرت بدفع مبلغ 35 ألف ليرة تركية (5.875 دولار)، إلى جانب إخضاعه للمراقبة من جانب الأمن لمدة 5 سنوات.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما أجلس أحد موظفي نصرت، ويدعى علي قنديل، ثلاث فتيات حول طاولة كان يجلس حولها زبائن من الرجال، الأمر الذي أثار غضب الشيف التركي.

وانفجر نصرت في وجه الموظف، قائلا: "كيف تجلس النساء هناك! هل تبيع النساء في مطعمي؟"، مهددا إياه بالقتل رميا بالرصاص.

وحرك قنديل دعوى قضائية ضد نصرت، انتهت بمعاقبة الشيف التركي، مؤكدا أن نصرت لم يعتذر أبدا عن التصرف الذي قام به.

يذكر أن لمطعم نصرت فروعا عديدة حول العالم، ويقصده العديد من المشاهير من أجل تناول شرائح اللحم الشهية، ومشاهدة استعراض نصرت الشهير "حبيب الملح".