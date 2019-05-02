طفل يقع في فخ... وعملية دقيقة لإنقاذه (فيديو)

تمكن فريق إنقاذ من تخليص طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، بعد أن وقع في "ورطة" خلال لعبه في حديقة عامة غربي الصين.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، علقت رأس الطفل داخل جرس برونزي قديم، وكان لا بد من تدخل فرق الإنقاذ.

وكان الطفل يلعب حينما قرر الدخول برأسه في أحد الأجراس المعلقة، واتصلت جدته بقوات الإنقاذ التي أتت وأنقذته في 20 دقيقة.

وبقي الطفل هادئا للغاية طيلة عمل فريق الإنقاذ من أجل تخليصه من الجرس الحديدي، وقال بيان صادر عن إدارة الإطفاء الصينية إن أفرادها صدموا كثيرا عندما وصلوا إلى مكان الحادث.

وقرر رجال الإنقاذ استخدام العديد من الأدوات لتوسيع المساحة داخل الجرس البرونزي قبل قطعه، وتم تحرير الطفل دون أي يتعرض لأي إصابات.